Protestocu hükümeti hedef aldı! "Gazze'de çocukları bombalıyorsunuz"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia’da katıldığı etkinlikte Gazze politikası nedeniyle protesto edildi. Bir katılımcının “Çocukları öldürüyorsunuz” sözleri salonda tansiyonu yükseltirken, Vance ABD’nin insani yardım politikalarını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Turning Point USA tarafından Georgia eyaletinde düzenlenen etkinlikte konuştuğu sırada Gazze politikası nedeniyle protestoyla karşılaştı.

ABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladıABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladı

Konuşması sırasında Vatikan lideri Papa 14. Leo hakkında değerlendirmelerde bulunan Vance, salondan yükselen tepkilerle sözünü kesmek zorunda kaldı. Bir katılımcı “Hazreti İsa soykırımı onaylamaz” diyerek ABD yönetimini eleştirirken, Vance bu ifadeye “Evet, katılıyorum. Bu çok temel bir prensip” yanıtını verdi.

"ABD GAZZE'YE YARDIM GÖNDERİYOR" DEDİ

Ancak tartışma bununla sınırlı kalmadı. Aynı katılımcı, ABD’nin Gazze’deki saldırılara destek verdiğini savunarak yönetime sert eleştiriler yöneltti. Bunun üzerine Vance, göreve geldiklerinde Gazze’de insani durumun zaten kötü olduğunu öne sürerek, bölgede ateşkes ve yardım sürecinde Donald Trump dönemine atıfta bulundu.

Salondaki gerilim, protestocunun “Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz” sözleriyle daha da arttı. Vance ise ABD’nin bölgeye yönelik insani yardımları artırdığını savunarak, mevcut yönetimin bu krizi ciddiye aldığını dile getirdi.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Öte yandan Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz derinleşmeye devam ediyor. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bini aştığı, yaralı sayısının ise 170 binin üzerine çıktığı bildiriliyor. Bölgede hâlâ binlerce kişinin enkaz altında olduğu ifade edilirken, uluslararası toplumun ateşkes çağrıları sürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Dünya
Trump ve Meloni birbirine girdi! "Sözlerine dikkat et" çağrısı Washington'ı hedef aldı
Trump ve Meloni birbirine girdi! "Sözlerine dikkat et" çağrısı Washington'ı hedef aldı
İran gemileri ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti!
İran gemileri ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti!
Devlet el koydu: Milyon dolarlık 'hayalet' 10 yıl sonra uyanıyor
Devlet el koydu: Milyon dolarlık 'hayalet' 10 yıl sonra uyanıyor