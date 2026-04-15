Protestocu hükümeti hedef aldı! "Gazze'de çocukları bombalıyorsunuz"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Turning Point USA tarafından Georgia eyaletinde düzenlenen etkinlikte konuştuğu sırada Gazze politikası nedeniyle protestoyla karşılaştı.

ABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladı

Konuşması sırasında Vatikan lideri Papa 14. Leo hakkında değerlendirmelerde bulunan Vance, salondan yükselen tepkilerle sözünü kesmek zorunda kaldı. Bir katılımcı “Hazreti İsa soykırımı onaylamaz” diyerek ABD yönetimini eleştirirken, Vance bu ifadeye “Evet, katılıyorum. Bu çok temel bir prensip” yanıtını verdi.

"ABD GAZZE'YE YARDIM GÖNDERİYOR" DEDİ

Ancak tartışma bununla sınırlı kalmadı. Aynı katılımcı, ABD’nin Gazze’deki saldırılara destek verdiğini savunarak yönetime sert eleştiriler yöneltti. Bunun üzerine Vance, göreve geldiklerinde Gazze’de insani durumun zaten kötü olduğunu öne sürerek, bölgede ateşkes ve yardım sürecinde Donald Trump dönemine atıfta bulundu.

Salondaki gerilim, protestocunun “Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz” sözleriyle daha da arttı. Vance ise ABD’nin bölgeye yönelik insani yardımları artırdığını savunarak, mevcut yönetimin bu krizi ciddiye aldığını dile getirdi.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Öte yandan Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz derinleşmeye devam ediyor. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bini aştığı, yaralı sayısının ise 170 binin üzerine çıktığı bildiriliyor. Bölgede hâlâ binlerce kişinin enkaz altında olduğu ifade edilirken, uluslararası toplumun ateşkes çağrıları sürüyor. (AA)