ABD ve İran'ın neden anlaşamadığını açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vance, görüşmeleri yaklaşık bir haftadır süren kırılgan ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.

VANCE: “ATEŞKES DEVAM EDİYOR”

Vance, “Bunun ilginç yanı, şu anda yürürlükte olan bir ateşkesin olması. Sanırım şu anda altı ya da yedi gündür sürüyor. Ateşkes devam ediyor” dedi.

“KÜÇÜK ANLAŞMA DEĞİL, BÜYÜK ANLAŞMA İSTİYOR”

Başkan Trump’ın “küçük bir anlaşma” yapmak istemediğini belirten Vance, şu ifadeleri kullandı:

“O büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu teklif çok basit... ‘Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız’ dedi. Küçük bir anlaşma istemiyor.”

Trump'tan diplomasiye yeşil ışık: İran ile görüşme için tarih verdi

NÜKLEER ŞARTLARDA ISRAR

Vance, Trump yönetiminin katı nükleer şartlar konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, “Anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi” dedi. ABD ve İsrail, İran’ı nükleer ve füze programlarını sürdürmekle suçlarken, Tahran bu iddiaları reddediyor ve programının barışçıl olduğunu savunuyor.

ABD’den piyasaları sarsacak İran petrolü kararı

“ÇOK FAZLA GÜVENSİZLİK VAR”

Müzakerelerin devam edeceğini belirten Vance, “Çok fazla güvensizlik var. Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Ama evet, karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da salı günü yaptığı açıklamada, ABD-İran doğrudan görüşmelerinin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini söyleyerek iyimser bir tavır sergiledi.