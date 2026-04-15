Trump’ın “kola teorisi” şaşırttı! "Kanser hücrelerini öldürüyor"

ABD’de Sağlık Hizmetleri ve Medicare-Medicaid Merkezi’nin (CMS) başında bulunan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öz, Trump’ın diyet kola tüketimini savunurken kullandığı gerekçenin oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Buna göre Trump, kolanın döküldüğü çimleri kurutabildiğini gözlemlediğini ve buradan yola çıkarak içeceğin vücuttaki kanser hücreleri üzerinde de benzer bir etkisi olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kongre karıştı! Trump için “akıl sağlığı” incelemesi mi geliyor?

Öz bu değerlendirmeleri, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. tarafından sunulan bir podcast programında dile getirdi. Programda ayrıca Trump’ın yalnızca diyet kola değil, diğer içeceklerle ilgili görüşleri de gündeme geldi. Buna göre Trump’ın, konsantreden üretilen portakal suyu içerdiği için Fanta’yı “taze sıkılmış” kategorisinde değerlendirdiği aktarıldı.

OĞLU TRUMP'I SAVUNDU

Programın sunucusu Donald Trump Jr. ise babasının yaşam tarzını savunarak dikkat çekici bir noktaya değindi. Trump’ın yaşına rağmen yüksek enerji, güçlü hafıza ve dayanıklılık sergilediğini belirten Trump Jr., bu tür alışkanlıkların tamamen olumsuz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

UZMANLARDAN UYARI

ABD medyasında geniş yankı bulan açıklamalar, özellikle bilimsel dayanağı tartışmalı sağlık yorumları nedeniyle sosyal medyada da yoğun şekilde eleştirildi. Uzmanlar, bu tür iddiaların bilimsel verilerle desteklenmediğini vurgulayarak kamuoyunun dikkatli olması gerektiğine işaret etti.