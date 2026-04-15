Kongre karıştı! Trump için “akıl sağlığı” incelemesi mi geliyor?

ABD Kongresi’nde Başkan Donald Trump’ın görev kapasitesi üzerine yeni bir tartışma başlatacak adım atıldı. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, başkanın fiziksel ve zihinsel olarak görevini yerine getirip getiremeyeceğinin incelenmesini sağlayacak özel bir komisyon kurulmasını öngören yasa teklifini Kongre’ye sundu.

Son Dakika | Trump: İran savaşını bitmeye çok yakın görüyorum

ABD basınında yer alan haberlere göre, “Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu” adıyla kurulması planlanan yapı, gerekli görülmesi halinde başkanın tıbbi değerlendirmeye tabi tutulmasını mümkün kılıyor. Tasarı, başkanın görevini sürdüremeyecek durumda olduğunun belirlenmesi halinde yetkilerin anayasal çerçevede başkan yardımcısına devredilmesini de içeriyor.

CUMHURİYETÇİLER SICAK BAKMIYOR

Teklife göre, başkan yardımcısı ve kabinenin çoğunluğunun ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı beyanı ile bu süreç başlatılabiliyor. Böyle bir durumda başkan yardımcısı geçici olarak görevi devralabiliyor. Ancak tasarının yasalaşabilmesi için Kongre’de çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi’nde yaklaşık 50 Demokrat üyenin destek verdiği teklifin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre’de kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirildi. Buna rağmen girişim, Washington’da siyasi gerilimi artıran yeni bir başlık olarak öne çıktı.

DIŞ POLİTİKA HAMLELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Raskin, teklifin gerekçesinde Trump’ın son dönemdeki söylem ve eylemlerine dikkat çekti. Başkanın dış politika hamleleri, Kongre’nin savaş yetkileri konusundaki tartışmalar ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’ya yönelik sert eleştirilerinin kamuoyunda güven kaybına yol açtığını savundu.

Trump’ın sosyal medyada kendisini Hristiyanlıkta önemli bir figür olan İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması da tartışmaları büyüttü. Söz konusu paylaşım kısa süre sonra silinse de, Amerikan kamuoyunda ve siyasette geniş yankı uyandırdı.

ABD GÜNDEMİNE OTURDU

ABD’de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluk, Senato’da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu nedenle Raskin’in teklifi kısa vadede somut bir sonuç doğurmasa da, Trump’ın görev yeterliliği tartışmalarını yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı.