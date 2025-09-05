Netanyahu Trump ile "her konuda hemfikir" olduklarını açıkladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu perşembe günü, katıldığı bir röportajda ABD Başkanı Trump ile ilişkisine değindi “her konuda hemfikiriz” dedi. Biden yönetiminden sonra yapılan değişikliklerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump yönetimi ile önceki Biden yönetimi arasındaki İsrail politikalarındaki farkı vurgulayarak, “Washington'daki değişimi memnuniyetle karşılamak gerekir” dedi.

'FİLİSTİNLİLERE DEVLET VERMEYECEĞİZ'

Avrupa’dan başlayan ve Batı dünyasında geniş destek bulan Filistin’in tanınması çağrıısna ilişkin de konuşan İsrailli Başbakan, “Biz Filistinlileri buradan kovmak için burada değiliz, ama onlara bir devlet vermeyeceğiz”

Netanyahu, Refah sınır kapısını açabileceğini ancak Gazze sakinlerinin “Mısır'da derhal engelleneceğini” iddia etti.

