Netanyahu affını istedi: Sokağı protestocular doldurdu

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de onlarca kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davaları için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a sunduğu af talebini protesto etti. Göstericiler, Herzog’un bu talebi reddetmesi çağrısında bulundu.

Naama Lazimi gibi muhalif vekillerin de katıldığı gösterinin ana teması "af = muz cumhuriyeti" oldu. Göstericiler, Netanyahu'nun affedilme olasılığına atfen üzerinde "Af" yazılı bir pankart bulunan muz yığınının arkasında sıraya girdi.

Göstericiler ayrıca, Netanyahu'yu siyasi krizden sorumlu tutan pankartlar açtı ve başbakanı kastederek "Lider sensin, suçlu sensin" gibi sloganlar attı.

Göstericilerden biri turuncu renkli hapishane tulumu giyerek ve Netanyahu maskesi takarak başbakanı bir diğeri de Herzog maskesi takarak cumhurbaşkanını canlandırdı. Maskeli bu kişiler muz yiyerek "muz cumhuriyetine" gönderme yaptı.

Netanyahu köşeye sıkıştı: Af istiyor

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili olarak Herzog’a 14 sayfalık bir af başvurusu sunmuştu. Herzog’un bu talebi “sorumlu ve ciddi bir şekilde” değerlendireceği açıklanmıştı.

Af başvurusu, İsrail siyasetinde derin bir ayrışmaya yol açtı. İktidar cephesinden bazı isimler Herzog’un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken muhalifler, Netanyahu’nun suçlamalarla yüzleşmesi ve yargı sürecinin tamamlanması gerektiğini belirtiyor.