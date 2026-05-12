Nepal'de feci kaza: 4 ölü, 26 yaralı

Nepal'de tapınaktan dönenleri taşıyan minibüs 100 metreden aşağı uçtu. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Nepal'in batısında yer alan Arghakhanchi bölgesindeki bir tapınağa giden 30 kişi dönüş yolunda felaketi yaşadı.

Yerel tapınaktan dönen yolcuları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. 100 metre yükseklikten düşen minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Nepal polis yetkilileri kazada 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı yolcuların durumlarının kritik olduğu da ifade edildi.

Yetkililer kazanın nedenini öğrenmek için inceleme başlattı. (DHA)

