Nepal'de feci kaza: 4 ölü, 26 yaralı

Nepal'in batısında yer alan Arghakhanchi bölgesindeki bir tapınağa giden 30 kişi dönüş yolunda felaketi yaşadı.

Yerel tapınaktan dönen yolcuları taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. 100 metre yükseklikten düşen minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Nepal polis yetkilileri kazada 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Bazı yolcuların durumlarının kritik olduğu da ifade edildi.

Yetkililer kazanın nedenini öğrenmek için inceleme başlattı. (DHA)