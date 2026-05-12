İş İnsanı Derya Üzüm'ün Göktürk'teki feci ölümü! Kaza anı kamerada

Eyüpsultan Göktürk’te yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki İş İnsanı Derya Üzüm’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye yönelen Umut Ç.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e çarptı.

KAFASINI ASFALTTA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Trafik ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Umut Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derya Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm’ün ailesi, yakınları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Derya Üzüm’ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)