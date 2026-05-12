Kastamonu'da kavşakta iki otomobil Çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 8 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

TOSYA KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Kastamonu Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki S.İ. idaresindeki 37 ADR 389 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan; 8 yaşındaki E.İ. ile S.İ., A.N., N.Ö., M.Ö. ve B.Ö. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

