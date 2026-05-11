Süt ürünleriyle alınmaması gereken ilaçlar

Süt ürünleri beslenmenin yaygın bir parçasıdır, ancak bazı ilaçlarla birlikte tüketilmeleri iyileşme sürecini ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Sütteki kalsiyum, tabletlerdeki aktif maddelere bağlanarak bunların kan dolaşımına emilimini engeller. Sonuç olarak, tedavinin etkinliği önemli ölçüde azalır.

Yiyecek ve ilaç vücutta aynı yerde buluşur ve bu buluşma her zaman dostane olmaz. Kalsiyum midede ilacı "yakaladığında", vücudun işleyemeyeceği kırılmaz bağlar oluşturur, böylece ilaç vücuttan hiçbir etki göstermeden geçer.

TEHLİKELİ BİRLEŞİM

Tiroid ilaçları

Levotiroksin gibi ilaçlar, tiroid bezinin az çalışması durumu olan hipotiroidizmi tedavi etmeye yardımcı olur . Hipotiroidizm varsa, levotiroksin vücuttaki eksik tiroid hormonunun yerini alır.

Tüm tiroid ilaçları aç karnına alınmalıdır ancak levotiroksin biraz farklıdır.

Kalsiyum açısından zengin yiyecek veya içecek tüketmek ya da kalsiyum takviyesi almak, ilacın emilimini azaltabilir.

Süt tüketimi, kandaki levotiroksin seviyelerinin düşmesiyle ilişkilidir. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), levotiroksin aldıktan sonra süt ürünleri tüketmeden önce dört saat beklemeyi önermektedir.

Antibiyotikler

Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Kalsiyum, vücudun kullanabileceği ilaç miktarını azaltabileceğinden , birçok antibiyotik süt ürünleriyle birlikte alınmamalıdır . Antibiyotikler ve süt ürünleri arasında en az iki saatlik bir ara bırakılması önerilir.

Bir doktorla görüşmek, belirli bir antibiyotiğin süt ürünleriyle birlikte kullanımının güvenli olup olmadığını teyit etmeyi sağlar.

Demir takviyeleri

Demir takviyeleri genellikle anemi veya diğer demir eksiklikleri için alınır . Daha iyi emilim için demir, aç karnına alınmalıdır, ancak bu mide rahatsızlığı gibi yan etkilere neden olabilir.

Takviyeyi az miktarda yiyecekle birlikte almak faydalıdır ancak olası etkileşimler nedeniyle kalsiyum açısından zengin süt ürünlerinden kaçınılmalıdır.

Takviye edici gıdaları aldıktan sonra bu gıdaları tüketmeniz arasında yaklaşık iki saatlik bir süre bırakılması önerilir.

Osteoporoz ilaçları

Osteoporoz, yaşlı kadınlarda sık görülen, kemiklerin inceldiği ve daha kırılgan hale geldiği bir durumdur. Osteoporoz kemik kırığı riskini artırır ve bifosfonatlar, kemikleri güçlendirmek için kullanılan bir ilaç grubudur. Bu ilaç kategorisi şunları içerir:

Risedronat

İbandronat

Alendronat

Süt ürünleri ve kalsiyum açısından zengin diğer gıdalar, örneğin kalsiyumla zenginleştirilmiş portakal suyu, vücudun ilacı daha az emmesine ve kullanmasına neden olduğu bilinmektedir.

SÜT VEYA DİĞER SÜT ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİNDEN ÖNCE BİRKAÇ SAATLİK BİR ARA VERİLMESİ ÖNERİLİR

Lityum

Lityum tuzları, bipolar bozukluğu olan kişilerde ruh halini dengeleyerek manik atakları azaltır. Bazen depresyon veya şizofreni gibi diğer psikiyatrik hastalıklar için de reçete edilirler. Lityumun uzun süreli kullanımı vücutta kalsiyum birikmesine neden olabilir.

HIV ilaçları

Dolutegravir, insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) tedavi eden bir antiretroviral ilaçtır . Dolutegravir ayrıca virüse maruz kaldıktan sonra HIV'i önleyebilir. Dolutegravir ve kalsiyum takviyelerinin yemeklerle birlikte alınmasında sakınca yoktur.

Aksi takdirde, bu etkileşim vücudun ilacı daha az emmesine neden olabilir.

Dolutegravir'in kalsiyum açısından zengin herhangi bir yiyecek veya takviyeden iki saat önce veya altı saat sonra alınması önerilir.

NE ZAMAN YARDIM İSTEMELİSİNİZ?

Doktordan alınacak uzman tavsiyesi, tedaviyi kalsiyum içeren yemekler ve multivitamin gibi takviyelerle tam olarak eşleştirmeye yardımcı olur. Süt, peynir, yoğurt ve dondurma tüketimine genellikle izin verilse de bunların alım zamanının ilaç alım zamanıyla doğru şekilde ayarlanması gerekir.