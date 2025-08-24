Muson yağmurları 785 can aldı

Muson yağmurları 785 can aldı
Yayınlanma:
Pakistan’da etkili olan muson yağmurları, can kaybına yol açtı. Ülke genelinde 785 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi.

Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Kaynak:DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti