Münih’te bir gün arayla ikinci drone krizi: Seferler iptal edildi

Almanya’nın Münih Franz-Josef-Strauß Havalimanı, bir kez daha drone alarmı nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi (DFS), yolcu güvenliğini öncelikli görerek her iki pistin de 21.34 itibarıyla uçuşlara kapatıldığını, kalkış ve inişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, havada görülen insansız hava araçlarının (İHA) teyit edilmesi için polis helikopterlerinin kontrollerini sürdürdüğünü duyurdu. Ancak uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca gece yarısından sabah 05.00’e kadar geçerli olan gürültü kısıtlamasının da yeniden başlama sürecinde dikkate alınacağı bildirildi.

Seferlerin durdurulması sonrası birçok yolcu uçağı Stuttgart Havalimanı’na yönlendirilirken, bazı uçuşların tamamen iptal edildiği öğrenildi.

Münih Havalimanı alarma geçti: Uçuşlar iptal edildi!

BİR GÜN ÖNCE DE KAPATILMIŞTI

Öte yandan, Münih Havalimanı’nda sadece bir gün önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Drone nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilmiş, yaklaşık 3 bin yolcu mağdur olmuş ve yüzlercesi terminalde kurulan yataklarda geceyi geçirmek zorunda kalmıştı.