Münih’te bir gün arayla ikinci drone krizi: Seferler iptal edildi

Münih’te bir gün arayla ikinci drone krizi: Seferler iptal edildi
Yayınlanma:
Almanya’nın Münih Franz-Josef-Strauß Havalimanı, bir gün arayla ikinci kez drone alarmı nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Almanya’nın Münih Franz-Josef-Strauß Havalimanı, bir kez daha drone alarmı nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi (DFS), yolcu güvenliğini öncelikli görerek her iki pistin de 21.34 itibarıyla uçuşlara kapatıldığını, kalkış ve inişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, havada görülen insansız hava araçlarının (İHA) teyit edilmesi için polis helikopterlerinin kontrollerini sürdürdüğünü duyurdu. Ancak uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca gece yarısından sabah 05.00’e kadar geçerli olan gürültü kısıtlamasının da yeniden başlama sürecinde dikkate alınacağı bildirildi.

Seferlerin durdurulması sonrası birçok yolcu uçağı Stuttgart Havalimanı’na yönlendirilirken, bazı uçuşların tamamen iptal edildiği öğrenildi.

Münih Havalimanı alarma geçti: Uçuşlar iptal edildi!Münih Havalimanı alarma geçti: Uçuşlar iptal edildi!

BİR GÜN ÖNCE DE KAPATILMIŞTI

Öte yandan, Münih Havalimanı’nda sadece bir gün önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Drone nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilmiş, yaklaşık 3 bin yolcu mağdur olmuş ve yüzlercesi terminalde kurulan yataklarda geceyi geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Dünya
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti