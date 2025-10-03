Münih Havalimanı alarma geçti: Uçuşlar iptal edildi!

Almanya’nın Münih kentinde Franz Josef Strauss Havalimanı yakınlarında görülen dronelar nedeniyle hava trafiği felç oldu. Olay sırasında kalkışa hazırlanan uçaklar geri döndü, toplam 32 sefer iptal edildi.

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı çevresinde ve pistlerde görülen dronelar nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçaklar geri döndü, toplam 32 sefer iptal edildi. Bazı yolcular Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt gibi şehirlere yönlendirildi. Yaklaşık 3 bin yolcu ise geceyi terminalde geçirmek zorunda kaldı. Polis helikopteri bölgede tarama yaptı ancak herhangi bir şüpheli tespit edilemedi.

"RUSYA BAĞLANTISI DA GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, olayın ardından yaptığı açıklamada, benzer vakaların Avrupa genelinde arttığını belirterek, “Bu bir sistem. Amaç bizi huzursuz etmek. Rusya bağlantısı da göz ardı edilemez” dedi. Söder, hava sahasında tam denetim sağlanması gerektiğini vurguladı ve Bavyera eyaletinde salı günü yeni bir yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıkladı. Ayrıca polislerin dronları anında düşürebilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de çarşamba günü kabinede yeni polis yasasının görüşüleceğini duyurdu. Ayrıca, Uçuş Güvenliği Yasası'nın değiştirileceğini, gerektiğinde ordunun devreye girmesinin sağlanacağını ifade etti.