Muhalefet lideri ülkeden kaçtı: Norveç'ten el salladı

11 aydır Maduro hükümetinden saklanan Venezuelalı muhalefet lideri ülkeden kaçtı. ABD'nin düzenlediği film gibi operasyonla ulaştığı Norveç'ten el salladı. Kaçmasaudı Maduro yönetimine karşı demokratik seçimleri savunduğu için Nobel Barış Ödülü alan Machado, Oslo'daki Nobel seramonisine katılamayacaktı.

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimine karşı demokratik seçimleri savunduğu için Nobel Barış Ödülü alan muhalefet lideri Maria Corina Machado, 11 aydır saklanıyordu.

Machado, ABD hükümetinin çabalarıyla ağır baskı altında olduğu ülkeden kaçmayı başardı.

MUHALEFET LİDERİ ÜLKEDEN KAÇTI

Wall Street Journal'ın haberine göre herkesten gizli bir operasyonla Nobel Ödülü sahibi Machado, Venezuela'dan kaçtı.

Machado kaçarken kılık değiştirdi, peruk taktı. Bir balıkçı teknesinde saklandı. ABD savaş uçakları Machado'yu korumak için Venezuela üzerinde uçtu. Operasyon filmleri aratmadı. Yaklaşık bir yıldır saklandığı Caracas banliyösünden, ABD'nin gizli teklifiyle ayrıldı.

muhalefet-lideri-ulkeden-kacti-norvecten-el-salladi-2.jpg

Bir peruk takan ve kıyafetlerini değiştiren Machado, 10 saat içinde 10 ayrı kontrol noktasından gizlice geçti. Machado, yanlız değildi. İki kişi daha Nobel Ödülü sahibi muhalefet liderini gizleyerek Maduro rejimi askerlerinden sakındı.

10 saatlik yolculuğun amacı, ücra bir sahil kasabasındaki bir balıkçı teknesine ulaşmaktı. Gece yarısı, hedeflerine ulaştılar. Machado, burada birkaç saat dinlenebildi, ancak yolculukları daha yeni başlamıştı.

muhalefet-lideri-ulkeden-kacti-norvecten-el-salladi-4.jpg

Machado ve iki arkadaşı, saat 5 sularında sert hava koşullarına rağmen balıkçı teknesine binerek yola çıktı. Machado, Norveç’teki Nobel Barış Ödülü törenine yetişmek için saatlerle yarışıyordu. Tekne, bu baskı altında dalgalara rağmen yola koyuldu.

ABD HAVA KUVVETLERİ ONUN İÇİN HAVALANDI

Sert rüzgar ve dalgalı deniz rotayı yavaşlattı, ancak kimsenin durmaya vakti yoktu. Kaçış planı haftalar önce hazırlanmıştı. Daha önce de insanlara ülkeyi terk etme konusunda yardım eden bir Venezuela ağı operasyonu yürüttü.

muhalefet-lideri-ulkeden-kacti-norvecten-el-salladi-3.jpg

Bu ekip Karayiplerde çok sayıda tekneyi vuran hava saldırıları nedeniyle ABD ordusuna haber verdi. Böylece teknenin hedef alınmasının önüne geçmek istedi.

Trump yönetimi planı biliyordu. Aynı saatlerde iki ABD F-18 uçağı, Venezuela Körfezi üzerinde dar bir hatta uzun süre devriye gezdi. Bu uçuş Norveç yolunda kullanılan rotayı korudu. ABD uçakları, fiilen Machado'nun takip edilmesini önledi.

muhalefet-lideri-ulkeden-kacti-norvecten-el-salladi.jpg

Machado salı günü Venezuela açıklarında Curaçao adasına indi. Burada, Hollanda menşeili özel bir kurtarma helikopteri tarafından karşılandı ve bu uçuşla ülkesini geride bıraktı.

Machado uçağa binmeden önce, kendisini Venezuela'dan çıkarmak için hayatını riske atanlara teşekkür eden kısa bir mesaj kaydetti.

ÖDÜLÜNÜ KIZI ALDI

Gecenin yorgunluğunu atmak için otele geçtikten sonra Machado, ertesi sabah bir iş jeti Oslo’ya hareket etti. Machado Çarşamba akşamı Oslo’ya ulaştı. Nobel Enstitüsü tören başlarken nerede olduğunu bilmiyordu.

Komite başkanı onun aşırı tehlikeli bir yolculuk yaşadığını söyledi. Ödülü salonda bulunan kızı teslim aldı.

muhalefet-lideri-ulkeden-kacti-norvecten-el-salladi-5.jpg

Machado daha sonra Grand Hotel balkonundan destekçilerine el salladı, daha sonra da destekçilerini kucakladı.

yeni-proje-2025-12-11t122543-559.jpg

Şimdi ülkesinden kaçan Machado, dikkatle ABD'nin Venezuela açıklarındaki hareketlerini izliyor. Ülkesine dönüp dönemeyeceğini ise zaman, ve ABD'nin baskısı gösterecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

