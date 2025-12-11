Cuma günü İtalya'da her şey duracak! Genel grev ilan edildi

İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), öncelikle gelecek yıl için açıklanan bütçeyi gerekçe göstererek 12 Aralık Cuma günü genel grev çağrısında bulundu ve grev okulların, ulaşımın ve sağlık hizmetlerinin işleyişini tehdit edebilir.

La Stampa gazetesinin bugün bildirdiğine göre, CGIL sendikası, "Toplumsal huzursuzluğun derinliği nedeniyle, sendika, işçiler, emekliler ve gençler için adaletsiz ve zararlı olan bütçe yasasını değiştirmeye kararlıdır " açıklamasını yaptı.

Demiryolu trafiği söz konusu olduğunda, grev 12 Aralık Cuma günü gece yarısından akşam 9'a kadar sürecek.

Bazı şehirlerde yerel ulaşım farklı işleyebilir; tek istisna Roma'dır, burada şehrin ulaşım şirketinin çalışanları daha önceki bir protestoya katıldıkları için greve katılmayacaklar.

İtfaiye teşkilatı sabah 9'dan öğleden sonra 1'e kadar grevde olacak.

Protestolara okullar yoğun bir şekilde katılacak, bu nedenle bazı dersler iptal edilecek veya ertelenecek.

Hastanelerde ve sağlık kurumlarında, daha az önemli hizmetlerin sunumunda aksamalar ve yardımcı faaliyetlerde yavaşlamalar yaşanabilirken, personel eksikliğine bağlı olarak kamu hizmetleri kısmen veya tamamen kapatılabilir.

Hava trafiğinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor, ancak yolcuların seyahatten önce uçuş programlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.