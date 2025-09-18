Moskova’dan açıklama geldi: ABD’yi sarsan suikastta Kremlin parmağı iddiası

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Moskova'nın Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün suikastıyla ilgili dezenformasyon yaydığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Rusya devlet haber ajansı TASS, Rus Büyükelçiliği sözcüsü Andrey Bondarev'in “Bu trajedinin, Rusya karşıtı histeriyi körüklemek için bahane olarak kullanılması kabul edilemez” dediğini aktardı.

“Rusya, Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmez ve müdahale etme niyetinde de değildir.”

RUSYA, ÇİN VE İRAN SUÇLANDI

ABD medyasında, Rusya, Çin ve İran'dan botların sosyal ağlarda Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili dezenformasyon yaydığı iddiasında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kirk'ün suikastının Çin hakkında iftira yaymak amacıyla siyasi retorikte kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Rus muhalefet lideri hapishanede ölmüştü: Eşinden skandal Putin iddiası

31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah'ın Orem kentindeki üniversitede yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürüldü. Aktivist, Başkan Donald Trump'ın ve İsrail’in destekçisiydi. Kirk, son başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferine önemli katkıda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU

Cinayetin şüphelisi 22 yaşındaki Tyler Robinson, 11 Eylül akşamı gözaltına alındı. Oğlunun yaptığını itiraf ettiğini söyleyen babası tarafından yetkililere teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Robinson'un suçlu bulunup idam cezasına çarptırılmasını umduğunu belirtti. Utah Valisi Spencer Cox, yetkililerin Robinson'un tek başına hareket ettiğini varsaydıklarını söyledi.

Trump’a suikastın arkasındaki devlet başkanını açıkladı: Milletvekilinden flaş iddia

16 Eylül'de Robinson yedi suçlamadan resmi olarak yargılandı. Birinci suçlama ağır cinayet, ikinci suçlama ise ciddi bedensel yaralanmaya neden olan ağır silah kullanımı. Ayrıca, suçtan sonra silahını saklamaya ve kıyafetlerini değiştirmeye çalıştığı için iki kez adaleti engelleme suçlamasıyla da yargılandı. Robinson hakkında idam cezası talep edildi.