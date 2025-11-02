Mısır’dan İsrail’e tepki Lübnan’a destek: Şiddetle kınıyoruz

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile başkent Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail’in yayılmacı tutumunu sert bir dille eleştirdi ve "Lübnan'ın egemenliğini koruma yönündeki tutumunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü saldırılara tepki gösteren Medbuli, "Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı ve ihlalleri şiddetle kınıyoruz" dedi ve "İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 tepeden tamamen çekilmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR”

İkili ilişkiler konusunda da konuşan Medbuli, Mısır ile Lübnan arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti. Medbuli, açıklamasında "Bu mutabakatların derhal takip edilmesi ve özellikle ekonomik boyutu olanların en kısa sürede uygulamaya konulması talimatını verdik" sözlerini sarf etti. Lübnan'da yaşanan ekonomik krizin son İsrail saldırılarıyla birlikte daha da ağırlaştığını ifade eden Medbuli, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu rakamı kolaylıkla ikiye katlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Medbuli, İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'daki yeniden imar projeleri hakkında "Lübnan'ın yeniden imar çalışmalarına katkı sağlamaya kararlıyız. Mısırlı şirketler bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır" ifadelerini kullanarak aralık ayında Beyrut'a iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefleyen resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

“UZUN SOLUKLU BİR SÜRECİN PARÇASI”

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise Medbuli'nin aralık ayında ülkesine yapacağı ziyaretten mutluluk duyacağını kaydetti ve Kahire ziyaretinde iki ülke arasındaki 10. Yüksek Ortak Komite Toplantısına başkanlık ettiğine işaret ederek "Bu toplantı sadece bir protokol buluşması değil, iki ülke arasında uzun soluklu bir işbirliği sürecinin parçasıdır" sözlerini sarf etti.

Selam, toplantıda su, enerji, bilimsel araştırma, sağlık, tarım, çevre, teknoloji, ulaşım ve kalkınma gibi çeşitli alanlarda işbirliği konularının ele alındığını ve bir dizi mutabakat zaptının imzalandığını ifade etti.