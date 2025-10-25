Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da bütün gece yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda yoğunlaşan yağış, Taksim gibi merkezi noktalarda da kendini hissettirdi.

Bu uyarı İstanbullulara! Kuvvetli yağışa sadece birkaç saat kaldı

YAĞIŞ OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTI

Vatandaşların bir kısmı meteorolojik uyarıları dikkate alarak şemsiyelerle dışarı çıkarken, bir kısmı ise ani bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücüleri zorlarken, yağışa gök gürültüsü ve şimşekler eşlik etti.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağışın öğlen saatlerinden önce etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitledi

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarılarını sürdürüyor.