Meteoroloji uyarı vermişti: Okullar 2 gün tatil edildi

Hong Kong, “Süper Tayfun Ragasa'ya” hazırlık amacıyla önümüzdeki iki gün boyunca tüm okulları ve kamu hastanelerindeki acil olmayan hizmetleri askıya alacak.

Eğitim Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, akşam okulları ve diğer özel okulların derslerinin salı ve çarşamba günü askıya alınacağını duyurdu.

HASTANELERE KISITLAMA

Hastane İdaresi ise, Hong Kong Gözlemevi'nin T8 uyarı sinyalini yayınlamasının ardından, kamu hastanelerindeki tüm acil olmayan hizmetlerin salı sabahı açık kalacağını, ancak öğleden sonra çarşamba gününe kadar askıya alınacağını ayrı bir açıklamada belirtti.

HKO, salı günü saat 13:00 ile 16:00 arasında T8 uyarı sinyalini yayınlamayı değerlendireceğini açıkladı.

RÜZGÂR HIZI 230 KM/S’YE ULAŞACAK

Gözlemevi'ne göre, pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla Süper Tayfun Ragasa'nın Hong Kong'un doğu-güneydoğusunda yaklaşık 780 kilometre uzaklıkta olduğu, Luzon Boğazı'nı geçerek Güney Çin Denizi'nin kuzeyine girdiği tahmin ediliyor.

Merkezine yakın bölgelerdeki maksimum rüzgar hızı saatte 230 kilometreye ulaşarak, son yıllarda Pasifik'te görülen en güçlü tayfunlardan biri haline geldi.

ŞİDDETİ ÇARŞAMBA GÜNÜ ZİRVEYE ULAŞACAK

Gözlemevi, pazartesi günü öğleden sonra kısa bir süre sonra T1 uyarı sinyali verdi ve saat 21:40'ta T3 sinyalini yükseltecek. Ragasa'nın çarşamba sabahı Hong Kong'a en yakın noktaya ulaşması ve bu saatlerde şiddetli rüzgar ve sel beklendiği tahmin ediliyor.