Dev havayoluna şok: 500 uçuş birden iptal edildi

Yayınlanma:
Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Süper Tayfun Ragasa'nın Hong Kong'u vuracağı öngörüldüğünden dolayı 500'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Havayolu tarafından yapılan açıklamada, uçuşların en az perşembe gününe kadar durdurulacağı bildirildi.

“Yarın 23 Eylül saat 18:00'den itibaren, Cathay Pacific'in Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na gelen ve bu havalimanından kalkan yolcu uçuşları, perşembe günü gündüz saatlerinde yeniden başlayana kadar durdurulacak. Şu anda 500'den fazla uçuşun iptal edilmesi bekleniyor.”

HONG KONG VE ÇİN’İ VURACAK

Ragasa, Tayvan'ın güneyi ile Filipinler'in kuzeyi arasındaki Luzon Boğazı'ndan geçiyor ve salı günü Hong Kong ile Çin'in güneyini vurması bekleniyor.

Filipinler ulusal meteoroloji servisi, saat 11:00 (0300 GMT) itibarıyla fırtınanın merkezinde saatte 215 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve Batı'ya, Babuyans'a doğru ilerlerken saatte 265 kilometreye ulaşan rüzgarlar kaydedildiğini bildirdi.

cathay-pacific-ucaklari.jpg
Cathay Pacific uçakları

SEL BARİYERLERİ KURULACAK

Yetkililer, şehirdeki bazı kıyı köyleri için kum torbaları istiflemeyi ve sel bariyerleri kurmayı planladıklarını söylediler.

Eğitim Bürosu pazartesi günü, tüm okulların salı ve çarşamba günü tatil edileceğini duyurdu.

Şehrin hastane yetkilileri, kamu hastanelerinin fırtına sırasında acil servislerin etkilenmemesini sağlamak için özel önlemler aldığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

