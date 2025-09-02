Havayolu etkilenenlere 3,2 milyar TL ödeyecek

Boşaltımın ardından şirkete açılan toplu davada şirket uzlaşmaya gitti. Sorumluluğu reddeden Delta, “dava sürecinin mali yükünden kurtulmak için” etkilenenlere 79 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2020’de yaşanan olayda 149 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan bir Boeing 777-200, Los Angeles'tan Şanghay'a giderken motor arızası yaşamaya başladı.

Havayolu şirketi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalan, uçağın iki motorundan birinin kalkıştan sonra itiş gücünü kaybettiğini açıkladı.

'GÜVENLİ İNİŞ YAPABİLMEK İÇİN BOŞALTILDI'

Uçağa, 13 saatlik bir uçuş için yakıt ikmali yapılmıştı ve güvenli bir iniş yapabilmek için maksimum iniş ağırlığını 72 bin 500 kilogram aştı. Yakıtı ıssız bölgelere boşaltmak yerine, 15 bin galonluk yakıt düşük irtifada yerleşim yerlerinin üstüne boşaltıldı.

Uçak güvenli bir şekilde indikten sonra, yerel itfaiye ekipleri, öğretmen ve öğrencilerin jet yakıtına maruz kaldığı Cudahy'e sevk edildi. Yaklaşık 60 öğrenci ve öğretmen tıbbi muayeneye tabi tutuldu ve bazılarının cilt ve akciğerlerinde hafif tahrişler görüldü, ancak hiçbiri hastaneye kaldırılmadı.

YAKIT İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GELDİ

Cudahy'deki Park Avenue İlköğretim Okulu, yakıtın yağmur gibi gökyüzünden düşerek ciltlerine, giysilerine ve gözlerine bulaştığını belirterek dava açtı. Kısa bir süre sonra, Cudahy'deki bazı sakinler de olayla ilgili dava açtı.

Havayolu şirketine göre, uçaklar, zarar verebilecek ve maliyetli sonuçlar doğurabilecek tam dolu yakıt tankıyla iniş yapmaktan kaçınmaya çalışıyorlar.

HAVACILIK İDARESİ PİLOTLARI SUÇSUZ BULDU

The Independent'ın elde ettiği dava belgelerinde Delta Airlines, pilotun yakıt boşaltma kararının “tek motorla aşırı ağır bir uçağı uçurmanın ve indirmenin ciddi risklerini azaltmak” için olduğunu açıkladı.

ABD’deki Federal Havacılık İdaresi (FAA), yakıtın neden düşük irtifada nüfuslu bölgelerin üzerine uygunsuz bir şekilde boşaltıldığını merak ederek olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve yakıt boşaltma prosedürlerinin daha yüksek irtifalarda yapılmasını gerektiğini belirtti. Ancak FAA, pilotların acil durum prosedürlerini izlediklerini belirterek, sonuçta pilotları suçsuz buldu.

