Havayolu etkilenenlere 3,2 milyar TL ödeyecek

Havayolu etkilenenlere 3,2 milyar TL ödeyecek
Yayınlanma:
Delta Havayolları’na ait bir uçak 2020 yılının ocak ayında ABD’nin Los Angeles kentinde yerleşim alanları ve okulların bulunduğu bir alan üzerinde yakıt boşalttı.

Boşaltımın ardından şirkete açılan toplu davada şirket uzlaşmaya gitti. Sorumluluğu reddeden Delta, “dava sürecinin mali yükünden kurtulmak için” etkilenenlere 79 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2020’de yaşanan olayda 149 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan bir Boeing 777-200, Los Angeles'tan Şanghay'a giderken motor arızası yaşamaya başladı.

Havayolu şirketi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalan, uçağın iki motorundan birinin kalkıştan sonra itiş gücünü kaybettiğini açıkladı.

'GÜVENLİ İNİŞ YAPABİLMEK İÇİN BOŞALTILDI'

Uçağa, 13 saatlik bir uçuş için yakıt ikmali yapılmıştı ve güvenli bir iniş yapabilmek için maksimum iniş ağırlığını 72 bin 500 kilogram aştı. Yakıtı ıssız bölgelere boşaltmak yerine, 15 bin galonluk yakıt düşük irtifada yerleşim yerlerinin üstüne boşaltıldı.

Uçak güvenli bir şekilde indikten sonra, yerel itfaiye ekipleri, öğretmen ve öğrencilerin jet yakıtına maruz kaldığı Cudahy'e sevk edildi. Yaklaşık 60 öğrenci ve öğretmen tıbbi muayeneye tabi tutuldu ve bazılarının cilt ve akciğerlerinde hafif tahrişler görüldü, ancak hiçbiri hastaneye kaldırılmadı.

YAKIT İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GELDİ

Cudahy'deki Park Avenue İlköğretim Okulu, yakıtın yağmur gibi gökyüzünden düşerek ciltlerine, giysilerine ve gözlerine bulaştığını belirterek dava açtı. Kısa bir süre sonra, Cudahy'deki bazı sakinler de olayla ilgili dava açtı.

Havayolu şirketine göre, uçaklar, zarar verebilecek ve maliyetli sonuçlar doğurabilecek tam dolu yakıt tankıyla iniş yapmaktan kaçınmaya çalışıyorlar.

HAVACILIK İDARESİ PİLOTLARI SUÇSUZ BULDU

The Independent'ın elde ettiği dava belgelerinde Delta Airlines, pilotun yakıt boşaltma kararının “tek motorla aşırı ağır bir uçağı uçurmanın ve indirmenin ciddi risklerini azaltmak” için olduğunu açıkladı.

ABD’deki Federal Havacılık İdaresi (FAA), yakıtın neden düşük irtifada nüfuslu bölgelerin üzerine uygunsuz bir şekilde boşaltıldığını merak ederek olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve yakıt boşaltma prosedürlerinin daha yüksek irtifalarda yapılmasını gerektiğini belirtti. Ancak FAA, pilotların acil durum prosedürlerini izlediklerini belirterek, sonuçta pilotları suçsuz buldu.

Dev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacakDev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacak

Havalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattıHavalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Dünya
Putin'den Avrupa'yla savaş açıklaması
Putin'den Avrupa'yla savaş açıklaması
Fransa’dan 2026 için savaş hazırlığı: Hastanelere talimat verildi
Fransa’dan 2026 için savaş hazırlığı: Hastanelere talimat verildi