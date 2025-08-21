Havalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattı

Havalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattı
Yayınlanma:
Milano Malpensa Havalimanı Terminal 1'de bir yolcunun çöp kutusunu ateşe vermesi ve giriş ekranlarını parçalaması, terminalde panik yarattı.

İtalya'nın Milano kentinde bulunan Malpensa Havalimanı Terminal 1'de, 13 numaralı kapı yakınındaki çöp kutusunu ateşe veren bir yolcu, ardından elindeki çekiçle giriş işlemi ekranlarını parçaladı.

Güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, terminali tedbir amacıyla boşalttı. Yapılan güvenlik kontrollerinin ardından terminaldeki faaliyetler normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

