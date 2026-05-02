Merkel'in makyaj masrafı Almanları çılgına çevirdi! "Tutumlu başbakan efsanesi" tek kalemde sona erdi

Almanya’da kamu harcamalarına ilişkin yayımlanan son veriler, eski Başbakan Angela Merkel’in görev sonrası giderlerini yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan bilgilere göre yalnızca Haziran 2024’ten itibaren saç ve makyaj hizmetleri için 64 bin 677 euro ödeme yapıldı.

Söz konusu rakamlar, Alternative für Deutschland (AfD) partisinden bir milletvekilinin yönelttiği soru üzerine hükümet tarafından paylaşıldı. Veriler kamuoyuna ilk olarak bazı medya kuruluşları aracılığıyla yansıdı.

HARCAMALAR 2025’TE HIZLANDI

Detaylara bakıldığında giderlerin büyük kısmının 2025 yılı içinde gerçekleştiği görüldü. Yalnızca bu yıl yapılan ödeme 36 bin 354 euro seviyesinde. Bu tablo, aylık ortalama harcamanın yaklaşık 3 bin euroya (yaklaşık 160 bin TL) denk geldiğini ortaya koydu.

“GÖREVİN DEVAMI” GEREKÇESİ

Federal Başbakanlık ise eleştirilere karşı bu giderleri savundu. Yapılan açıklamada, eski başbakanların görevden ayrıldıktan sonra da kamuoyu önünde rol almaya devam ettikleri, uluslararası temaslar yürüttükleri ve çeşitli etkinliklere katıldıkları hatırlatıldı. Bu nedenle söz konusu harcamaların “kişisel değil, görevle bağlantılı” olduğu vurgulandı.

Ayrıca Merkel’in birlikte çalıştığı stilistin seyahat ve konaklama giderlerinin de kamu tarafından karşılandığı belirtildi.

SCHOLZ İLE FARKLI TABLO

Merkel’in harcadığı bakım masraflarının ortaya çıkmasının ardından bir sonraki Başbakan Olaf Scholz ile ilgili veriler ise dikkat çekici bir karşılaştırma ortaya koydu. Aynı dönemde Scholz için benzer bir bakım harcamasının kayıtlara geçmediği ifade edildi.

TOPLAM RAKAM 6 HANELİ SEVİYEDE

Merkel’in Aralık 2021’de görevini bırakmasından bu yana oluşan toplam bakım gideri de dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

2022: yaklaşık 38 bin euro (2.012.354,60 Türk Lirası)

2023: yaklaşık 55 bin euro (2.912.618,50 Türk Lirası)

2024 sonrası ek harcamalarla birlikte toplam: 100 bin euroyu aştı (5.295.670,00 Türk Lirası)

Bu tutara ofis giderleri, güvenlik harcamaları ve resmi araç kullanımı gibi diğer kalemlerin dahil olmadığı özellikle belirtildi.

TUTUMLULUĞUYLA BİLİNİYORDU

Öte yandan eski başbakan yıllar içinde sık sık aynı kıyafetleri tercih etmesiyle bilinen tutumlu tarzı ile sık sık gündeme gelmiş, 2013-2017 yılları arasında doğa yürüyüşlerinde aynı ceketi giymesi dikkat çekmişti. Bayreuth Müzik Festivali’ne aynı kıyafetle katıldığı için daha önce eleştirilerin odağı olan Merkel’in, Yunanistan’a yaptığı ziyarette giydiği ceketin de aslında Almanya-Yunanistan milli maçı sırasında tercih ettiği ceketle aynı olduğu ortaya çıkmış, konuya ilişkin soruları Berlin’de katıldığı bir etkinlikte yanıtlayan Merkel, “Aynı ceketi giydiğim hiç aklıma bile gelmedi. Atina’da havaların sıcak olduğunu düşünerek gardırobumdan sonbaharı andırmayan bir ceket seçtim, tesadüfen aynı ceketmiş” ifadelerini kullanmıştı.

VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN ELEŞTİRİ

Bund der Steuerzahler Deutschland (Almanya Vergi Mükellefleri Derneği), söz konusu harcamalara tepki gösterdi. Dernek Başkanı Reiner Holznagel, bu tür giderlerin kamuoyuna anlatılmasının zor olduğunu ifade etti.

Holznagel, mümkün olan durumlarda kişisel bakım masraflarının kamu bütçesi yerine bireysel olarak karşılanması gerektiğini savundu.

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Federal Başbakanlık daha önce benzer giderlerin detaylarını açıklamaktan kaçınmış, bunu da hizmet sağlayıcıların ticari hakları ve kişisel verilerin korunmasıyla gerekçelendirmişti. Son açıklanan veriler ise kamu harcamalarında şeffaflık konusunu yeniden tartışmaya açtı.