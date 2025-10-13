Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'da bazı ülkelerin liderleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geldi. İmza töreni ve zirve öncesinde bazı ülke liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, ikili temaslarda bulundu.

DİĞER LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE "SİGARAYI BIRAK" ÖNERİSİ

Erdoğan, Meloni'nin uçaktan inerken kendisini gördüğünü söylemesi üzerine, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" diye konuştu.

Erdoğan'ın önerisini Meloni "Hayır" diyerek yanıtladı. Meloni'nin tepkisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Erdoğan'ı gülümsetti.