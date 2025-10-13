Hamas: Hapishanelerdeki Filistinlilerin bırakılması tarihi bir başarı

Yayınlanma:
Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını "ulusal ve tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasını “ulusal ve tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail hapishanelerinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Esirlerin özgürlüğe kavuşması, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Özgürlerin Tufanı” operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı belirtilerek, direnişin, toprakların ve ulusal hakların korunmasının özgür ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden tek yol olduğu vurgulandı.

Hamas, serbest bırakılan esirlerin “iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere” maruz kaldığını belirterek, uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, esirlerin özgürlüğünün, toprakların ve kutsal mekanların tamamının kurtuluşuna giden sürecin önemli bir durağı olduğu kaydedildi.

israil-396-gundur-katlediyor-gazzede-can-kaybi-43-bin-391e-yukseldi.jpg

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

