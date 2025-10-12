Meksika’daki sel felaketinde can kaybı 42’ye çıktı

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise kayboldu. Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin son yılların en büyük doğal afeti olduğu belirtildi.

Arabalar yüzmeye başladı! Meksika’da sel felaketi: 27 ölü

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp 27 kişi için arama kurtarma ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürürken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum afet bölgelerinin valileriyle acil toplantı düzenledi. Sheinbaum, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Tüm devlet birimleri sahada konuşlandırıldı" açıklamasını yaptı.

Can kaybının yükseldiği selde arabalar suya kapılmıştı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DURMADI

Sel felaketinin etkilediği beş eyalette binlerce kişi elektriksiz kalırken, dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşkınları nedeniyle riskin devam ettiği bildirildi. Otoyollar, caddeler ve yerleşim alanlarının sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışların sürmesi yetkilileri endişelendiriyor.