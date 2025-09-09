Meksika'da feci kaza: Tren 2 katlı otobüsü ikiye ayırdı

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Atlacomulco şehrindeki sanayi bölgesinde, yük treninin geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Yetkililerin olay yerindeki çalışmaları sürerken olayda yaşamını yitiren kişi sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 61'e çıktığı açıklandı.

Yerel belediye tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurbanların aileleri ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor ve içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer kaza hakkında daha fazla ayrıntı vermedi, ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda otobüsün trafikte sıkıştığı ve ardından trenin sağ tarafına çarptığı sırada yavaşça raylara doğru ilerlediği görülüyor. Otobüs parçalanarak rayların üzerine itildi. Görünürde herhangi bir hemzemin geçit kapısı veya sinyali de bulunmuyor.

İLK ÖLÜ SAYISI 8 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki birçok farklı hastaneye kaldırıldı.

Dün yaşanan Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treni, rayların üzerinden geçen yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.

Meksika'da belediye başkanı timsah ile evlendi

Meksika'da katliam! Eve yapılan baskında çocuklar öldü