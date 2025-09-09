Meksika'da feci kaza: Tren 2 katlı otobüsü ikiye ayırdı

Meksika'da feci kaza: Tren 2 katlı otobüsü ikiye ayırdı
Yayınlanma:
Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Atlacomulco şehrindeki sanayi bölgesinde, yük treninin geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Yetkililerin olay yerindeki çalışmaları sürerken olayda yaşamını yitiren kişi sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 61'e çıktığı açıklandı.

Yerel belediye tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurbanların aileleri ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor ve içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer kaza hakkında daha fazla ayrıntı vermedi, ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda otobüsün trafikte sıkıştığı ve ardından trenin sağ tarafına çarptığı sırada yavaşça raylara doğru ilerlediği görülüyor. Otobüs parçalanarak rayların üzerine itildi. Görünürde herhangi bir hemzemin geçit kapısı veya sinyali de bulunmuyor.

İLK ÖLÜ SAYISI 8 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki birçok farklı hastaneye kaldırıldı.

Dün yaşanan Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yük treni, rayların üzerinden geçen yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.

Meksika'da belediye başkanı timsah ile evlendiMeksika'da belediye başkanı timsah ile evlendi

Meksika'da katliam! Eve yapılan baskında çocuklar öldüMeksika'da katliam! Eve yapılan baskında çocuklar öldü

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Dünya
Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı
Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı
Gazze'de kıtlık can almaya devam ediyor: 6 kişi daha hayatını kaybetti
Gazze'de kıtlık can almaya devam ediyor: 6 kişi daha hayatını kaybetti
Nepal başbakanı protestolar sonrası istifa etti
Nepal başbakanı protestolar sonrası istifa etti