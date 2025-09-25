Mehmet Şimşek Chobani'nin sahibi ile görüştü: Her şey Erdoğan'ın gözü önünde oldu

Mehmet Şimşek Chobani'nin sahibi ile görüştü: Her şey Erdoğan'ın gözü önünde oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maliye Bakanı Şimşek'in de aralarında olduğu kabine üyeleriyle birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı ve Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu ve Başkan Donald Trump ziyareti için gittiği ABD’deki temasları kapsamında Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı ve Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya’nın da bulunduğu toplantıda ABD’li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü.

GÖRÜŞME TÜRKEVİ’NDE YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde görüştü.

KABİNEDEN BİRÇOK İSİM KATILDI

Görüşmede, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

