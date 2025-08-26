Medyum tavsiyesi ile 80 milyon dolarını kriptoda batırdı

Medyum tavsiyesi ile 80 milyon dolarını kriptoda batırdı
Yayınlanma:
Dünyanın en zengin insanlarından Taylor Thomson, medyum tavsiyesi ile kripto para yatırımı yaptı. Dolar milyarderi Thomson, 80 milyon dolarını kaybetti. Thomson, yakın arkadaşının medyum tavsiyesi ile battı. Thomson ve yakın arkadaşı davalık oldu.

Dünyanın en zengin ailelerinden Thomson ailesinin varisi 66 yaşındaki Taylor Thomson 80 milyon dolarlık başarısız bir kripto yatırımının ardından eski yakın arkadaşı 47 yaşındaki Ashley Richardson'a dava açtı. İddiaya göre, yatırımın arkasında iki medyumun tavsiyesi vardı.

Kanada’nın en zengin ailelerinden Thomson ailesinin varisi Taylor Thomson, eski yakın arkadaşı Ashley Richardson’a başarısız bir kripto yatırımı nedeniyle dava açtı. İddiaya göre yatırım, iki medyumun tavsiyesiyle yapıldı.

Richardson, pandemi sonrası ünlü medyum Michelle Whitedove’un tavsiyesiyle kriptoya girdi. Thomson ise kendi medyumu Robert Sabella’dan aldığı yönlendirmeyle yatırımı büyüttü. Richardson tüm birikimini kaybederken, Thomson 40 milyon doların üzerinde zarar etti.

billionaire-heiress-taylor-thomson-battling-110028715.webp
Ashley Richardson (solda)
Taylor Thomson (sağda)

Richardson ise suçlamaları reddederek, dostluklarını yıkanın ve kendisini zor durumda bırakanın Thomson olduğunu iddia etti. Richardson'ın avukat tutacak parası olmadığı için mahkemede kendisini temsil ediyor.

Thomson ailesi dünyanın en zengin üçüncü ailesi konumunda. Richardson, Thomson'ın insanlara güvenmekte zorlandığını ve parasının peşinde olduğunu düşündüğü kişilere karşı agresifleştiğini iddia etti.

Thomson'ın sözcüsü ise Richardson'ın yıllarca Thomson'ın parasıyla lüks bir yaşam sürdüğünü ve şimdi de daha fazla para koparmak için basına yalan hikayeler anlattığını belirtti.

2022'deki kripto piyasası çöküşüyle Richardson her şeyini kaybederken, Thomson ihanete uğradığını düşünerek avukatlar tuttu ve parasını geri almaya çalıştı. 2023'te hem Richardson'a hem de Persistence'a dava açan Thomson, en az 25 milyon dolar talep etti. Thomson ve Persistence arasında anlaşmaya varılırken, Richardson eski arkadaşıyla mahkemede mücadele ediyor.

Richardson, şu anda taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığını ve gıda yardımı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

