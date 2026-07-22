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Halk TV Dünya Mamdani'den Netanyahu'yu tutuklama açıklaması: Yetkimiz yok

Mamdani'den Netanyahu'yu tutuklama açıklaması: Yetkimiz yok

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama yetkisinin yerel yönetimde olmadığını söyledi.

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Mamdani'den Netanyahu'yu tutuklama açıklaması: Yetkimiz yok

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı tutuklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YETKİ TARTIŞMASI

Mamdani, videoda yerel yönetim olarak bu kararı uygulama yetkilerinin bulunmadığını belirterek, "Her olası yolu araştırdık, bunu uygulama yetkimizin olmadığı açık, ancak federal yönetimin bu yetkisi var" ifadelerini kullandı.

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MAMDANİ'NİN AÇIKLAMALARI

Mamdani, konuşmasının devamında İsrail Başbakanı'na yönelik şu ifadelere yer verdi:

"O bir savaş suçlusu ve Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır. 73 binden fazla insanın öldürülmesinden, on binlerce çocuğun yaralanmasından ve sakat bırakılmasından sorumludur; hayatta kalanlar anestezi olmadan uzuv amputasyonları geçirmektedir. Yenidoğan hastanelerine ve doğum merkezlerine saldırmaktan ve yeni doğan bebeklere yaşama şansı tanımamaktan sorumludur."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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