New York Belediye Başkanı ölüm tehditleri aldığını açıkladı: İsrail eleştirileri gündem olmuştu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, İsrail ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım hakkında yaptığı açıklamaların ardından eşiyle birlikte ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyledi. Mamdani, tehditlerin kendisini yıldırmadığını ancak bu durumun konuşmanın bir bedeli olduğunu belirtti.

ÖLÜM TEHDİTLERİNİ ANLATTI

Mamdani, röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ölüm tehditlerine hazırlanmak zor ama herkes için sesini yükseltmeye hazır olduğunda sonuçları oluyor" Belediye başkanı, bu tür tehditlerle ilk kez karşılaşmadığını da aktardı.

ESKİ DÖNEMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Mamdani, eyalet meclis üyesi olduğu dönemde de benzer tehditler aldığını hatırlatarak, "Masum Filistinlileri öldürmek için milyarlarca dolar göndermemizin kabul edilemez olduğunu söylediğimde de aynı şekilde tehdit eden sesli mesajlar almıştım" dedi. Belediye başkanı, açıklamalarının ardından gelen tepkilere rağmen duruşundan vazgeçmeyeceğini vurguladı.