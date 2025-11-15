Mamdani'den grevdeki Starbucks çalışanlarına destek

ABD’de Starbucks çalışanlarının perşembe günü başlattığı grev, New York’un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani’nin boykot çağrısıyla daha geniş bir kamuoyu desteği kazandı. Grev, sendika ile şirket arasında süren ve tıkanma aşamasına gelen toplu sözleşme görüşmelerinin ardından başlamıştı.

İsviçreli dev saat firmasının Türkiye mağazalarında grev sürüyor!

Seçilmiş Belediye Başkanı Mamdani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Starbucks çalışanlarının ülke çapında Haksız İş Uygulaması grevine çıktığını hatırlattı. Mamdani, işçilere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Starbucks çalışanları ülke çapında Haksız İş Uygulaması grevine çıktı. İşçiler grevdeyken Starbucks’tan hiçbir şey satın almayacağım ve sizi de bize katılmaya davet ediyorum. Birlikte güçlü bir mesaj verebiliriz: Sözleşme yoksa, kahve de yok.”

GREV VE TALEPLER

Starbucks çalışanları, 40’tan fazla şehirde grev kararı alarak daha iyi ücret, daha öngörülebilir vardiya düzeni ve toplu sözleşme talep ediyor. Grevin, şirketin yoğun kampanya günlerinden biri olan “Red Cup Day”e denk gelmesi, eylemin görünürlüğünü artırmıştı. Greve katılan işçiler, düşük ücret ve uzun mesai koşullarına tepki gösteriyor.