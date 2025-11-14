İsviçreli dev saat firmasının Türkiye mağazalarında grev sürüyor!

İsviçreli saat devi Swatch Group'a bağlı tüm iş yerlerinde grev kararı alındı. Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlatılan grev 5. gününde.

Swatch Group Türkiye’de çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları grevi beşinci gününe taşıdı. Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası üyesi işçiler, hem maaş artışı hem de sosyal haklarda iyileştirme talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerin talebi, maaşlara yüzde 30 zam yapılması ve yüzde 3 refah payı ile birlikte sosyal haklarda iyileştirme sağlanması yönünde. Grev, şirketin 16 mağazası ile genel merkezinde devam ediyor.

İŞVERENİN TEKLİFİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Sendika yetkilileri, görüşmelerde sadece ücret artışının değil; sözleşme süresi, disiplin kurulunun yapısı, kıdem teşvik primi, ikramiye ve sosyal yardımlar gibi pek çok konunun masaya yatırıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, işverenin tekliflerinin hem mali hem de idari açıdan çalışan beklentilerinin oldukça gerisinde kaldığı vurgulandı.

Ayrıca işverenin, yetki sürecindeki itirazlar nedeniyle geciken görüşmelerin ardından geriye dönük ücret farklarının ödenmesini engellemek için toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihini 1 Temmuz 2025 olarak belirleme konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi; sendika bu talebi kabul etmedi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET' TALEBİ

Ofis ve mağaza çalışanları arasında farklı haklar sunulmasını da eleştiren sendika, “eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırı olarak ofis çalışanlarına ikramiye ve sosyal yardımlar ödenmemesini adaletsiz ve ayrımcı bulduklarını belirtti.

Koop-İş Sendikası, Swatch yönetiminin sunduğu tekliflerin mevcut ekonomik koşullarla uyumsuz olduğunu ve sendikanın diğer işyerlerinde imzaladığı sözleşmelere göre oldukça düşük kaldığını ifade etti.

