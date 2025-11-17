Maden Bakanı'nı taşıyan uçak pistten çıkarak alev aldı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı'nda, aralarında Maden Bakanı Louis Watum'un da bulunduğu çok sayıda yolcuyu taşıyan uçak iniş esnasında pistten çıktı.

MADEN BAKANI'NI TAŞIYAN UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Ulusal basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Kabamba ve yaklaşık 20 kişilik ekibini taşıyan uçak Kolwezi Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maden Bakanı Louis Watum

YOLCULAR YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sonrası alev alan uçaktan yolcular hızla tahliye edildi, olayda hiçbir yolcu yara almadı.

Havalimanı ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kabamba’un, Kolwezi yakınlarındaki Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve birçok maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği belirtildi.