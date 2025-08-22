Macron'la görüşen Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün (21 Ağustos) öğlen saatlerinde bir telefon konuşması geçekleştirmişti.

Erdoğan, Macron ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamaya yaptı.

Erdoğan, görüşmesinde Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkiler marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettiklerini söyledi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR GÜNDEMLERİNDEN BİRİYDİ"

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim. Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi.

"FRANSA'NIN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI"

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim.

"SAVUNMA SANAYİSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE"

Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."