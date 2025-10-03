Macron başbakanın Trump şakasını duyunca panikledi: Aliyev'in gözü önünde tokatladı

Yayınlanma:
Avrupalı liderler, ABD Başkanı Trump'ın Ermenistan-Azerbaycan arasındaki anlaşmaya ilişkin defalarca “Aberbaycan ve Arnavutluk” arasındaki çatışmayı bitirdiğini söylemesiyle dalga geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, perşembe günü Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yanında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gülerek “Bizden özür dilemelisiniz... çünkü Başkan Trump'ın Arnavutluk ve Azerbaycan arasında yaptığı barış anlaşması için bizi tebrik etmediniz” dedi.

Macron, “Bunun için üzgünüm” diyerek gülümsedi ve Rama'yı şakayla karışık tokatladı.

Arnavutluk lideri daha sonra Trump hakkında “Çok çalıştı” diye ekledi.

TRUMP'IN GAFLARI

Bu şaka, ağustos ayında uzun süredir devam eden askeri gerilimi yatıştırmak amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda bir anlaşma ilan eden Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmaya ilişkin, Trump'ın defalarca yaptığı gafa atıfta bulundu.

Geçen ay Fox News'e konuk olan Trump, Azerbaycan ve Arnavutluk arasındaki “çözülemeyen” savaşı çözdüğünü iddia etti. Aynı ay, bir basın toplantısında ülkeyi “Aberbaycan” olarak adlandırdı.

TRUMP GÖZÜNÜ NOBEL'E DİKTİ

Başkan Trump, en az yedi savaşı çözdüğünü defalarca iddia etti ve Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Trump, bu hafta başında ABD Ordusu generallerine, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için önerdiği 20 maddelik plana işaret ederek, “Buraya geldiğimizden beri pek çok savaşı çözdüm” dedi.

“Neredeyse dokuz aydır buradayız ve yedi savaşı çözdüm. Dün ise belki de en büyüğünü çözmüş olabiliriz.”

Trump, geçen ay BM Genel Kurulu'nda “Yedi bitmez tükenmez savaşı sona erdirdim” dedi.

“Bitmez tükenmez olduklarını söylediler. Asla çözülemeyeceklerini söylediler. Bazıları 31 yıldır sürüyordu. ... Yedi savaşı sona erdirdim ve hepsi de şiddetliydi, sayısız binlerce insan öldürüldü.”

TRUMP'IN SAYIMI YANLIŞ MI?

Başkan, Kamboçya ve Tayland, Kosova ve Sırbistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, Pakistan ve Hindistan, İsrail ve İran, Mısır ve Etiyopya ile Ermenistan ve Azerbaycan'daki çatışmaları sona erdirdiğini iddia etti.

Trump yönetiminin planı ortaya çıktı! Rümeysa Öztürk olayı ABD’yi karıştırdıTrump yönetiminin planı ortaya çıktı! Rümeysa Öztürk olayı ABD’yi karıştırdı

Ancak uzmanlara göre, bu sayımda bazı eksiklikler var. Örneğin, Kosova ve Sırbistan arasında savaş yok ve başkanın bahsettiği diğer çatışmalar teknik olarak hâlâ devam ediyor.

Beyaz Saray'dan üniversitelere "ideoloji" şartı: Trump'ı desteklemeyen fon alamayacakBeyaz Saray'dan üniversitelere "ideoloji" şartı: Trump'ı desteklemeyen fon alamayacak

Hindistan da, Trump'ın Pakistan ile son zamanlarda çıkan çatışmayı sona erdirdiğini iddia etmesine karşı çıkarak, anlaşmazlığın dış müdahale olmadan iki ülke arasında doğrudan çözüldüğünü söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

