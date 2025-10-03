Trump yönetiminin planı ortaya çıktı! Rümeysa Öztürk olayı ABD’yi karıştırdı

ABD’de okuyan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün, Massachusetts eyaletinde yaşadığı evin önünde, maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından yakalanıp üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan bir araca bindirilerek götürüldüğü görüntüler dünya gündemini sarsmıştı.

Washington Post'un haberine göre konuya ilişkin görülen ve bu hafta sonuçlanan federal dava, bu görüntülerin arkasındaki hikayeyi ortaya çıkardı. Buna göre Başkan Donald Trump yönetiminin Öztürk ve diğer Filistin yanlısı aktivistleri yakalamak için özel ekipler oluşturduğu ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY BİZZAT HEDEF ALDI

ABD yasalarına göre herhangi bir suç işlememiş olan Öztürk’ün gözaltında tutulması Trump yönetimi için bir öncelik olarak nitelendirildi.

Salı günü, Boston'daki ABD Bölge Yargıcı William Young, Öztürk ve diğer öğrencileri hedef almaya yönelik baskının açıkça anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Beyaz Saray, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan üniversitelere "ideoloji" şartı: Trump'ı desteklemeyen fon alamayacak

Yargıç tarafından verilen karar, tutuklamalara yol açan mekanizmanın ayrıntılı bir resmini sunan binlerce sayfalık ifade, mahkeme tutanakları ve dosyaları ortaya çıkardı.

Bulgular arasında şunlar yer alıyor: Başkan Donald Trump'ın en yakın müttefiki ve kitlesel sınır dışı etme kampanyasının mimarı olan Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, mart ayında Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle öğrenci vizelerinin iptalini görüşmek üzere birçok görüşme yaptı.

İLK DEFA ÖĞRENCİLER HEDEFLENDİ

Uluslararası suçları araştıran ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin bir kolu olan İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) bu konuda öncülük etti. HSI protestocuları araştırdı ve bazen vize iptali için belirsiz bir yasayı gerekçe göstererek düzinelerce vakayı Dışişleri Bakanlığı'na sevk etti. Ardından tutuklamaları gerçekleştirdi.

Rümeysa Öztürk'ün alıkonulduğu anların görüntüsü ve Öztürk

Süreci denetleyen yetkiliye göre, HSI analistleri protestocular hakkında 100'den fazla rapor hazırladı, bu bir ilk. Öztürk'ün davası da dahil olmak üzere en az iki davada, tutuklamalara katılan HSI denetim ajanları, göçmenlik statüsü değişen öğrencileri daha önce hiç gözaltına almadıkları için ek hukuki danışmanlık talep etti.

ÖĞRENCİ GAZETESİNDEKİ YAZISINA SORUŞTURMA

Trump yönetimi yetkilileri, öğrencileri defalarca “terörist sempatizanı” ve “Hamas destekçisi” olmakla suçlasa da, duruşmada şiddet veya terörizmle herhangi bir bağlantı olduğuna dair hiçbir kanıt sunulmadı.

HSI, Öztürk'ü bir yıldan fazla bir süre önce Tufts Üniversitesi öğrenci gazetesinde üç kişiyle birlikte bir makale yazdığı için tutukladı. Makale, üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmemesini eleştiriyordu.

6 HAFTA GÖZALTINDA TUTULDU

Trump yönetimi Öztürk'ü “Hamas'ı destekleyen” faaliyetlerde bulunmakla suçlarken, Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasında Öztürk'ün herhangi bir antisemitik faaliyette bulunduğuna veya terörizmi desteklediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Mayıs ayında federal bir yargıç kefaletle serbest bırakılmasını emretmeden önce Öztürk, yaklaşık altı hafta boyunca Louisiana'daki bir ICE gözaltı merkezinde tutuldu. Hükümet hala onu ülkeden sınır dışı etmeye çalışıyor.

İSRAİL YANLILARI HEDEF GÖSTERDİ TRUMP HAREKETE GEÇTİ

Bu araştırma için, bir kaynak özellikle kilit öneme sahipti: Ekip, büyük ölçüde Canary Mission adlı web sitesine dayandı. Canary Mission, “ABD, İsrail ve Yahudilere karşı nefreti teşvik eden” kişileri belgelediğini iddia eden, şeffaf olmayan, anonim bir İsrail yanlısı gruptur ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak üniversite kampüslerine odaklamaktadır.

Web sitesinde, Öztürk'ün durumunda olduğu gibi, kamp düzenlemekten mektuplar imzalamaya ve köşe yazıları yazmaya kadar İsrail'e karşı çok çeşitli protesto faaliyetlerine katıldığı iddia edilen kişilerin profilleri yer alıyordu. Hatch, web sitesinde 5.000'den fazla isim bulunduğunu söyledi.

GİRECEĞİ DERSLER YAYIMLANARAK HEDEF GÖSTERİLDİ

Şubat ayında Öztürk, korku ve endişeyle dolu bir şekilde yakın bir arkadaşını aradı. Öztürk'ün adı Canary Mission web sitesinde yeni yayımlanmıştı. Profilde, Mart 2024'te ortak yazdığı makaleye atıfta bulunulmuş ve Tufts Üniversitesi'nde gideceği derslerin listesi yer almıştı.

Yetkililerin ifadesine göre, mart ayında Öztürk'ün haberi olmadan bir HSI analisti onun hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, Öztürk'ün ortak yazarı olduğu makale ve Canary Mission profilinin tamamı yer alıyordu.

‘KANIT SUNULMADI'

DHS, Öztürk'ün “Yahudi öğrencilere düşmanca bir ortam yaratarak ve terör örgütü olarak tanımlanmış bir örgüte destek verdiğini belirterek ABD dış politikasını baltalayabilecek” derneklerle ilişkili olduğu sonucuna varan bir mektubu Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.

Ancak, Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasında bu bulguya itiraz edildi. Yazışmada, DHS'nin “Öztürk'ün herhangi bir antisemitik faaliyette bulunduğuna veya terörist bir örgüte destek verdiğini gösteren herhangi bir kamuoyu açıklaması yaptığına dair herhangi bir kanıt sunmadığı” belirtildi.

YAKALAMA NASIL YAŞANDI?

mart ayında, HSI'nın Boston saha ofisinin sorumlu özel ajan yardımcısı Patrick Cunningham, temmuz ayında mahkemeye verdiği ifadesinde, olağandışı bulduğu bir talimat aldığını söyledi.

Cunningham, kariyerinin çoğunu uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmalarıyla geçirmişti. Şimdi ise Öztürk'ün tutuklanmasını denetlemesi isteniyordu ve bunun yüksek öncelikli bir görev olduğu ona bildirilmişti. Cunningham, Washington'daki HSI merkezinin “bu konuyla ilgilendiğini” ifade etti.

HİÇ DUYULMAMIŞ BİRŞEYDİ

Tutuklama birçok açıdan olağandışıydı. Vizeleri iptal edilen öğrencilerin, özellikle de herhangi bir suçlaması olmadığı halde tutuklanıp ICE gözaltısına gönderilmesi neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi. Dahası, ICE'nin başka bir kolu olan Yürütme ve Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) uzun süredir ülkede yasadışı olarak bulunan kişileri gözaltına alma konusunda birincil sorumluluğu üstleniyordu.

Cunningham, HSI'da geçirdiği 17 yıl boyunca, sadece vize iptali nedeniyle birini gözetlemek ve tutuklamak için “yukarıdan aşağıya” bir talimat aldığı başka bir durum hatırlamadığını söyledi. Bu nedenle, “yasal olarak sağlam bir zeminde olduğumuzdan emin olmak için” ayrı ayrı bir HSI avukatına başvurdu.

‘BU KADAR ŞİDDETLİ MÜDAHALEYE ŞAHİT OLMADIM’

Cunningham, 25 Mart öğleden sonra Massachusetts, Somerville'deki Öztürk'ün dairesinin önüne sivil araçlarla gelen bir ajan ekibini denetledi.

Tutuklamanın gerçekleşme şekli, HSI'nın deneyimli çalışanlarını bile şaşırttı. 2024 yılında emekli olmadan önce 25 yıl boyunca bu kurumda çalışan Eric Balliet, “Öğrenci vizesinin iptal edilmesi nedeniyle bu kadar şiddetli bir müdahaleye hiç şahit olmadım” dedi. Balliet, daha az açık bir şekilde tehdit ve aceleyle şiddet uygulayan uyuşturucu kaçakçılarını gözaltına aldığını söyledi.