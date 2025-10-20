Louvre'daki büyük soygunun detayları şoke etti: 4 hırsız 7 dakikada 8 kraliyet mücevherini çaldı!

Fransa, Louvre Müzesi soygunu ile sarsıldı. Hırsızlık olayı, pazar günü saat 09.30 ila 09.40 arasında, müzenin ziyaretçilere açılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Soygunda yer alan 4 maskeli hırsız, Seine Nehri'ne yakın bir balkondan Apollo Galerisi'ne ulaşmak için araca monte edilmiş mekanik bir asansör kullandı.

Hırsızlardan ikisi, disk kesiciyle camları keserek müzeye girdi. Güvenlik görevlilerini tehdit ettikten sonra iki yüksek güvenlikli cam vitrinden eşyaları çaldılar. Alarm sistemleri devreye girse de hırsızlar motosikletlere binerek hızla kaçtı.

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, alarmların çaldığı ve personelin güvenlik güçleriyle iletişime geçerek ziyaretçileri koruduğu belirtildi.

7 DAKİKADAN KISA BİR SÜREDE SONA ERDİ

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunun "çok hızlı" gerçekleştiğini ve yedi dakikadan kısa bir sürede sona erdiğini belirtti.

Kültür Bakanı Rachida Dati ise hırsızlık görüntülerinde maskeli soyguncuların "sakin bir şekilde" içeri girdiğini ve soygunda şiddet olmadığını, her şeyin çok profesyonelce gerçekleştiğini ifade etti.

MÜZEDEN NELER ÇALINDI?

Yetkililere göre, taç, kolye, küpe ve broşlardan oluşan sekiz adet, 19. yüzyıldan kalma ve bir zamanlar Fransız kraliyet ailesine ait olan mücevher çalındı.

Çalınan eserler arasında şunlar yer aldı;

“Elmaslar” vitrini – 19. yüzyıl kraliçe parure’ları

Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense koleksiyonlarından bir taç

Aynı koleksiyonlardan sekiz safir ve 631 elmastan oluşan bir safir kolye

Aynı parurenin bir çift safir küpesi

İmparatoriçe Marie-Louise paruresinden 32 zümrüt ve 1.138 elmastan oluşan bir zümrüt kolye

Marie-Louise paruresinden bir çift zümrüt küpe

“İkinci İmparatorluk” vitrini – Eugénie’ye ait parçalar

“Relikyer” adıyla anılan bir broş

Soygun sırasında çalınan dokuzuncu eser olan İmparatoriçe Eugénie'nin tacı ise kaçış sırasında düşürülmüş ve hasarlı halde bulundu.

Paris Cumhuriyet Savcısı, çalınan eserlerin "tarihi değeri ölçülemez" nitelikte olduğunu vurgularken, polis şu an yüksek güçlü motosikletlerle kaçan dört soyguncuyu arıyor.