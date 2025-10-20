Trump'tan Irak için dikkat çeken karar

Trump'tan Irak için dikkat çeken karar
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak'a özel temsilci olarak atadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Irak için dikkat çeken bir karar aldı. Trump, Mark Savaya'yı, Irak özel temsilcisi olarak atadığını bildirdi.

trump-mark-savaya.webp

"AMERİKAN HALKININ ÇIKARLARININ İLERLEMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR"

Trump, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Savaya'nın Michigan eyaletinde başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

İsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükteİsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükte

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine dair derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir rol oynadı ve diğerleriyle birlikte Müslüman Amerikalıların rekor sayıda oy almasını sağladı. Tebrikler Mark!"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Dünya
Ruanda'da madende göçük: Toprak altında kalanlar var
Ruanda'da madende göçük
İsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükte
İsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükte