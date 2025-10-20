Trump'tan Irak için dikkat çeken karar

ABD Başkanı Donald Trump Irak için dikkat çeken bir karar aldı. Trump, Mark Savaya'yı, Irak özel temsilcisi olarak atadığını bildirdi.

"AMERİKAN HALKININ ÇIKARLARININ İLERLEMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR"

Trump, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Savaya'nın Michigan eyaletinde başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

İsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükte

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkilerine dair derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir rol oynadı ve diğerleriyle birlikte Müslüman Amerikalıların rekor sayıda oy almasını sağladı. Tebrikler Mark!"