İsrail Gazze'yi vurdu! Trump: Ateşkes hala yürürlükte

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, “Evet yürürlükte" yanıtını verdi.

"BU DURUM SERT AMA UYGUN BİR ŞEKİLDE ELE ALINACAK"

İsrail'in ateşkesi ihlal edip Gazze Şeridi'ne saldırmasıyla ilgili değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" belirterek, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Bu durum sert ama uygun bir şekilde ele alınacak" dedi.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu kaydeden Trump, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz" dedi.