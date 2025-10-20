Ruanda'da madende göçük: Toprak altında kalanlar var

Ruanda'da madende göçük: Toprak altında kalanlar var
Yayınlanma:
Ruanda'nın Rutsiro bölgesinde bir madenin göçük meydana geldi. Göçük sonucu toprak altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da polis yetkilileri, Ali Group Holding Ltd. tarafından işletilen bir maden sahasında göçük meydan gelediğini bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin basına açıklamada bulunan Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Sylvestre Twajamahoro, yasa dışı olarak koltan ve kasiterit arayan cesetlerin enkazdan çıkarılarak otopsi için Murunda Hastanesine götürüldüğünü duyurdu.

ruanda-maden.jpg

YEREL SAKİNLER UYARILDI

Hırsızlık ve yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunan yerel sakinleri, "hayatlarını tehlikeye attıkları" konusunda uyaran Twajamahoro, yetkili şirketi ise güvenlik önlemlerini artırmaya çağırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

