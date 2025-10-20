Ruanda'da madende göçük: Toprak altında kalanlar var

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da polis yetkilileri, Ali Group Holding Ltd. tarafından işletilen bir maden sahasında göçük meydan gelediğini bildirdi.

Macron başbakanın Trump şakasını duyunca panikledi: Aliyev'in gözü önünde tokatladı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin basına açıklamada bulunan Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Sylvestre Twajamahoro, yasa dışı olarak koltan ve kasiterit arayan cesetlerin enkazdan çıkarılarak otopsi için Murunda Hastanesine götürüldüğünü duyurdu.

YEREL SAKİNLER UYARILDI

Hırsızlık ve yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunan yerel sakinleri, "hayatlarını tehlikeye attıkları" konusunda uyaran Twajamahoro, yetkili şirketi ise güvenlik önlemlerini artırmaya çağırdı.