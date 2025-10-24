Louvre Müzesi soygununda kullanıldı: Alman vinç şirketi böyle reklam yaptı

Louvre Müzesi soygununda kullanıldı: Alman vinç şirketi böyle reklam yaptı
Yayınlanma:
Paris'teki Louvre Müzesi soygununun yankıları sürerken, soygunda kullanılan vinci üreten Alman şirketin mizahi paylaşımı gündem oldu.

Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan değerli mücevherler hırsızlığı sonrası, soygunda kullanılan kaldırma cihazının üreticisi olan Alman Boecker Maschinenwerke, olayı mizahi bir şekilde kendi reklamına dönüştürdü.

Olayda, şirketin ürettiği kamyon üzeri elektrikli vinç tipi Agilo cihazı, hırsızlar tarafından müzenin balkon katına sessizce çıkarak ve sadece sekiz dakika içinde sekiz değerli mücevheri çalmak için kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA REKLAM PAYLAŞIMI

louvre.png

Boecker, hırsızlık sonrası sosyal medya hesaplarından vinç kamyonunun müze önündeki fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı şekilde harekete geçmeniz gerektiğinde” gibi mizahi mesajlarla ürününü tanıttı.

Boecker’in CEO’su Alexander Boecker, olayın ciddi bir suç olduğunu vurguladı ve hiçbir şekilde onaylamadıklarını belirtti. Öte yandan yapılan paylaşımın sadece mizahi amaçlı olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fransız yetkililer, soygunu çözmek için 60’tan fazla kişiyi görevlendirdi. Louvre Müzesi ise geçmişteki güvenlik açıklarını kabul ederek önlemleri güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

