Louvre Müzesi soygununda kullanıldı: Alman vinç şirketi böyle reklam yaptı

Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan değerli mücevherler hırsızlığı sonrası, soygunda kullanılan kaldırma cihazının üreticisi olan Alman Boecker Maschinenwerke, olayı mizahi bir şekilde kendi reklamına dönüştürdü.

Louvre Müzesi’ndeki soygunda zarar 88 milyon avro

Olayda, şirketin ürettiği kamyon üzeri elektrikli vinç tipi Agilo cihazı, hırsızlar tarafından müzenin balkon katına sessizce çıkarak ve sadece sekiz dakika içinde sekiz değerli mücevheri çalmak için kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA REKLAM PAYLAŞIMI

Boecker, hırsızlık sonrası sosyal medya hesaplarından vinç kamyonunun müze önündeki fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı şekilde harekete geçmeniz gerektiğinde” gibi mizahi mesajlarla ürününü tanıttı.

Louvre Müzesi soygununda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Boecker’in CEO’su Alexander Boecker, olayın ciddi bir suç olduğunu vurguladı ve hiçbir şekilde onaylamadıklarını belirtti. Öte yandan yapılan paylaşımın sadece mizahi amaçlı olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fransız yetkililer, soygunu çözmek için 60’tan fazla kişiyi görevlendirdi. Louvre Müzesi ise geçmişteki güvenlik açıklarını kabul ederek önlemleri güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.