Louvre Müzesi soygununda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gündüz vakti gerçekleştirilen ve sadece dört dakika süren tarihi mücevher soygunuyla ilgili soruşturmada çok önemli yeni delillere ulaşıldı. Fransız savcılığı, soyguncuların müzeden kaçış anlarını gösteren yeni bir videonun ve hırsızlara ait olduğu düşünülen bir kask ile eldivenlerde DNA izleri bulunduğunu resmen doğruladı.

DÖRT DAKİKADA 88 MİLYON EUROLUK VURGUN

Paris Savcılığı, bulunan DNA izlerinin, Pazar günü dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinden 88 milyon euro (yaklaşık 102.63 milyon dolar) değerinde sekiz parça mücevherle kayıplara karışan şüphelilere ait olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.

Soyguncular, elektrikli aletlerle vitrinleri parçalamış, güvenlik görevlilerini tehdit etmiş ve olay yerinden scooterlarla kaçmıştı. Hırsızlar, kaçış sırasında İmparatoriçe Eugénie'nin paha biçilmez tacını düşürseler de, arkalarında bıraktıkları tek ipucu bu olmamıştı. Yaklaşık 100 dedektiften oluşan özel bir ekip, soyguncuların mücevherleri satmak için eritme ihtimaline karşı şimdi zamana karşı bir yarış veriyor.

YENİ DELİLLER: KAÇIŞ VİDEOSU VE DNA İZLERİ

Savcılık, bir vatandaş tarafından çekilen ve gece ortaya çıkan yeni videonun da soruşturmanın önemli bir parçası olduğunu teyit etti. Videoda, biri sarı yelekli ve yüzü kapalı, diğeri ise tamamen siyah giyinmiş ve motosiklet kasklı iki kişinin, müzenin yanına yanaştırılmış bir kamyon kasasındaki sepetli vinçle hızla aşağı indiği görülüyor. Kayıt sırasında duyulan ve telsiz konuşması olduğu düşünülen bir seste ise Fransızca olarak birinin, "Görünüşe göre şahıslar scooterların üzerinde. Gidiyorlar, gidiyorlar" dediği anlaşılıyor.

Fransız yetkililer, soruşturma kapsamında müze içindeki 4.500 kameraya ek olarak, şehirdeki 38.000 bağlantılı kameranın da incelendiğini duyurdu.

MÜZE DİREKTÖRÜNDEN TARİHİ İTİRAF: YETERSİZ KALDIK

Ancak bu devasa güvenlik ağına rağmen Louvre Müzesi Direktörü Laurence des Cars, Senato'da yaptığı konuşmada kameraların tarihi soygunu önlemede yetersiz kaldığını itiraf etti. Des Cars, "Hırsızların gelişini yeterince erken tespit edemedik" diyerek bu fiyaskoyu müzenin dış çevresini denetleyen kamera sayısının azlığına bağladı. Direktör, olay sonrası istifasını sunduğunu ancak Kültür Bakanı Rachida Dati'nin bu talebi reddettiğini de sözlerine ekledi.

Soygunun yaşandığı Apollon Galerisi kapalı kalmaya devam ederken, müze Çarşamba günü yeniden ziyarete açılmıştı.