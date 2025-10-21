Louvre Müzesi’ndeki soygunda zarar 88 milyon avro

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen tarihi mücevher soygununa ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, müze küratörünün çalınan eserlerin değerini 88 milyon avro olarak tahmin ettiğini söyledi.

Savcı Beccuau, rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak “tarihi eserlerin manevi ve kültürel değerinin parayla ölçülemeyeceğini” vurguladı.

Louvre'daki büyük soygunun detayları şoke etti: 4 hırsız 7 dakikada 8 kraliyet mücevherini çaldı!

7 DAKİKALIK SOYGUN

Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden yapılan soygunda, “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç hasarlı halde müze dışında bulunmuştu.

8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu yalnızca 7 dakika sürmüştü.

GÜVENLİK ZAFİYETLERİ GÜNDEMDE

Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında ciddi gecikmeler yaşandığı belirtildi. Raporda, bu aksaklıkların Louvre’un güvenlik sisteminde “önemli açıklar” yarattığı vurgulandı.