Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Palestine Action grubuna yönelik yasağın kaldırılması için düzenlenen protestoda 355 kişi gözaltına alındı. Trafalgar Meydanı’nda toplanan göstericiler, “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazılı pankartlar taşıyarak yasağa tepki gösterdi.

Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti

Londra Metropolitan Polisi, Palestine Action’ın “yasaklı örgüt” ilan edildiğini hatırlatarak, gruba destek vermenin suç teşkil ettiğini açıkladı. Polis, Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla düzenlenen oturma eylemine müdahale etti. Gözaltı işlemleri sırasında yaşı veya engeli nedeniyle hareket etmekte zorlanan eylemcilerin polis tarafından taşınarak araçlara bindirilmesi, alandaki diğer protestocuların tepkisine yol açtı.

GÖZALTI SAYISI BİN 400'Ü AŞTI

Temmuz ayında yasaklanan Palestine Action, İsrail’le iş yapan İngiliz şirketlerine yönelik eylemleriyle tanınıyor. Grup, son olarak Brize Norton Hava Üssü’nde düzenlediği protestoda askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürterek gündeme gelmişti. Yasak kararının ardından düzenlenen üçüncü destek eyleminde gözaltı sayısı, toplamda bin 400’ü aştı.