Londra'da aşırı sağcı gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla “Unite the Kingdom” başlıklı yürüyüş düzenlendi. Şehir merkezinde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, göç ve ulusal kimlik konularında sloganlar atarak görüşlerini dile getirdi. “Ülkemizi geri alacağız” ve “Sınırlarımıza sahip çıkın” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin göç politikalarını eleştiren ifadeler kullandı.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

