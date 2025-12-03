Kuzey Irak'a hava savunma sistemi mi geliyor? Trump yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın en büyük gaz sahalarından birisi olan Kor Mor doğal gaz sahasına yapılan saldırının ardından bölgedeki birçok enerji santraline gaz akışı sağlanamadı ve bölgede büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Bölge yönetimi dronlar ile yapılan bu saldırıyı 'terör' saldırısı olarak niteledi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Bölge yönetimi tarafından da terör saldırısı olarak nitelenen saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTENDİ

Bu saldırının ardından bölge yönetimi ABD'den gaz sahalarının işletilmesi için hava savunma sistemi istedi. ABD'den henüz bu isteğe net bir yanıt verilmedi. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Rudaw muhabiri, bölge yönetiminin istediği hava savunma sistemleri hakkında Trump'a soru yöneltti:

"Amerikan gaz şirketlerinin de yatırımcısı olduğu Kürdistan Bölgesi'nin en büyük gaz sahasına saldırdı. Kürdistan Bölgesi Başbakanı, sivil altyapıyı ve oradaki Amerikan yatırımlarını korumak için ABD'den hava savunma sistemi talep etti. Bu desteği vermeye hazır mısınız?"

TRUMP: BUNA BAKACAĞIM

Muhabirin sorduğu soruya 'Buna bakacağım' sözleri ile yanıt veren Trump, İran'a yaptıkları saldırılar hakkında şu şekilde konuştu:

Buna bakacağım. (Saldırıyı) Duydum, dürüst olmak gerekirse şu an daha fazla detay öğreniyorum. Önceliklerim arasında değildi. Bence biraz sıra dışı bir soru ama sanırım oralısın; senin için çok önemli, benim için de öyle çünkü insanlar öldü.