Kuzey Irak'a hava savunma sistemi mi geliyor? Trump yanıt verdi
ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak'ta bir gaz sahasının hedef alınmasının ardından Kuzey Irak, ABD'den hava savunma sistemi istedi. Trump bu soruya, "Buna bakacağız" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın en büyük gaz sahalarından birisi olan Kor Mor doğal gaz sahasına yapılan saldırının ardından bölgedeki birçok enerji santraline gaz akışı sağlanamadı ve bölgede büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Bölge yönetimi dronlar ile yapılan bu saldırıyı 'terör' saldırısı olarak niteledi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Bölge yönetimi tarafından da terör saldırısı olarak nitelenen saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTENDİ

Bu saldırının ardından bölge yönetimi ABD'den gaz sahalarının işletilmesi için hava savunma sistemi istedi. ABD'den henüz bu isteğe net bir yanıt verilmedi. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Rudaw muhabiri, bölge yönetiminin istediği hava savunma sistemleri hakkında Trump'a soru yöneltti:

  • "Amerikan gaz şirketlerinin de yatırımcısı olduğu Kürdistan Bölgesi'nin en büyük gaz sahasına saldırdı. Kürdistan Bölgesi Başbakanı, sivil altyapıyı ve oradaki Amerikan yatırımlarını korumak için ABD'den hava savunma sistemi talep etti. Bu desteği vermeye hazır mısınız?"

TRUMP: BUNA BAKACAĞIM

Muhabirin sorduğu soruya 'Buna bakacağım' sözleri ile yanıt veren Trump, İran'a yaptıkları saldırılar hakkında şu şekilde konuştu:

Buna bakacağım. (Saldırıyı) Duydum, dürüst olmak gerekirse şu an daha fazla detay öğreniyorum. Önceliklerim arasında değildi. Bence biraz sıra dışı bir soru ama sanırım oralısın; senin için çok önemli, benim için de öyle çünkü insanlar öldü.

Şunu söyleyebilirim; Irak şu an bize göre eskisinden çok farklı. İran'ın nükleer kapasitesini vurduğumuz zamana kıyasla durum değişti. İran o eski korkutucu gücünden çok geriledi. Eskiden Ortadoğu'nun kabadayısıydılar ama artık değiller. Irak, İran tarafından taciz ediliyordu. İran'ı vurmanın iyi bir fikir olduğunu düşünen bir başkanımız vardı ve bunu yaptık. İran'ın gücüne denk bir güç tutmak yerine, İran'ın uzun süre Ortadoğu'ya hükmetmesine izin verdiler; ta ki B-2 uçaklarıyla onları vurup yok ettiğimiz güne kadar. Belki tamamen yok olmadılar ama bunun tam bir yıkım ve etkisiz hale getirme olduğu ortaya çıktı. Ateşlediğimiz her füze hedefini vurdu.

(İran'a yaptığımız saldırı) Gerçekten inanılmazdı. Tamamen yok oldu, silindi gitti. Sana şunu söyleyeyim; Irak artık çok daha dostane bir yer haline geldi, bizimle konuşuyorlar. Başbakan, yaklaşık 78 ülkeyle birlikte beni Nobel Ödülü'ne aday gösterdi. Çok sayıda insanın hayatını kurtardım ama Irak'ın bizi Nobel Ödülü'ne aday göstermesi büyük bir onurdu. Bunu Irak'tan beklemiyorduk. İran'ın nükleer kapasitesini zayıflattığımızdan bu yana Irak çok farklı bir ülke

