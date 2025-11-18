Kullandığı uçağı düşürmeye kalkan pilot hapis cezasından kurtuldu

Pazartesi günü Oregon'daki federal mahkemede görülen davada Emerson, tutuklandıktan sonra cezaevinde geçirdiği 46 günün cezasına sayılmasına ve üç yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi. Emerson, Ekim 2023'teki olaydan kaynaklanan "uçuş ekibine müdahale" suçlamasını kabul etmişti. Yaptığı itiraf anlaşmasına göre 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Kararın ardından Emerson ve eşi gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı.

Emerson daha önce de eyalet mahkemesinde görülen davada benzer şekilde, tutuklu kaldığı sürenin cezasına sayılmasına, beş yıl denetimli serbestliğe, 600 saat kamu hizmetine ve Alaska Havayolları'na on binlerce dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

"RÜYADAN UYANMAK İÇİN YAPTIM"

Savcılığa göre Emerson, görev dışı olarak bulunduğu uçakta, "kullandığı uyuşturucunun tetiklediği psikozdan uyanmak amacıyla" her iki motorun yakıt akışını kesen yangın söndürme kollarını çekmişti.

Cezası açıklanmadan önce mahkemede söz alan Emerson, yaptıkları için özür dileyerek, "Sebep olduğum zarar için çok pişmanım. Bu trajik olayın kişisel olarak büyümeme ve Tanrı'ya güvenmeme yardımcı olduğunu söyleyebilirim" dedi. Uçuş ekibine de teşekkür eden Emerson, "Onlar bana hayatımı kurtarma hediyesini verdiler" diye konuştu.

SAVCILIK HAPİS İSTEDİ PİLOTLAR VE AİLESİ KARŞI ÇIKTI

Savcılık, Emerson için bir yıl hapis cezası talep etti. Savcı Jeffery Barrow, "Bu davanın mağduru Bay Emerson değildir. Yaptıklarının bir sonucu olmalı ve davranışlarından sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Ancak Emerson'ın avukatı, onu cezalandırma amacıyla hapse göndermenin bir faydası olmayacağını savundu. Avukatları, "Bu cezalar asla bitmeyecek. Bay Emerson geçim kaynağını, toplumdaki saygınlığını, sevdiği kariyeri kaybetti ve bu federal mahkumiyetle ömür boyu damgalanacak" dedi. Olayın ardından Emerson'ın pilotluk lisansı iptal edilmiş ve işinden kovulmuştu.

Davanın en dikkat çekici anlarından biri, olay sırasında Emerson'ı kokpitten çıkarmaya yardım eden pilotun tanıklığı oldu. Pilot, Emerson'ın hapse girmemesi gerektiğini belirterek, "Bu sektörde insanları cezalandırarak daha şeffaf olmaya itemezsiniz. Böyle bir ceza, diğer pilotların sorun yaşadıklarında yardım istemekten çekinmesine neden olur" dedi.

Emerson'ın eşi Sarah Stretch ise gözyaşları içinde verdiği ifadede, olayın ailesi üzerindeki yıkıcı etkisini anlatırken, "Joe'nun hapse girmesi kimseye bir fayda sağlamaz. Yaşananlardan etkilenen herkesten özür dilerim ama bugün burada bu adamla olmaktan ve bu olayın onda yarattığı kişisel gelişimden gurur duyuyorum" dedi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 30 SANİYESİYDİ"

Emerson, mahkemeye sunduğu dilekçede, uçuştan iki gün önce psilosibin mantarı kullandığını ve hala etkisinde olduğunu belirtti. "Kokpitte oturmama rağmen bir rüyada olduğuma inanıyordum ve uyanmak için ezici bir istek duyuyordum. 'Rüyamdan' uyanmak için, motorları kapatacağını bilerek yangın söndürme kollarını çektim. O an bunun beni uyandırıp aileme kavuşturacağını sandım" ifadelerini kullandı.

Emerson'ın avukatları, müvekkillerinin ilacın etkisinin kısa sürede geçeceğini düşündüğünü ancak beklenmedik şekilde "birkaç gün boyunca gerçeklikten tamamen koptuğunu" ve nadir görülen bir algı bozukluğu yaşadığını belirtti.

Kararını açıklayan Yargıç Amy Baggio da bu rahatsızlığın nadir ama gerçek olduğunu ve pilotların sağlık sorunlarını gizleme eğiliminin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından alkol sorunu olduğunu fark ettiğini belirten Emerson'ın iki yıldır alkol kullanmadığı ve şu an madde bağımlılığı danışmanı olmak için eğitim aldığı öğrenildi. Emerson ve eşi, pilotların akıl sağlığına dikkat çekmek amacıyla "Clear Skies Ahead" (Önümüzdeki Açık Gökler) adında bir dernek kurdu.