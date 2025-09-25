Kritik görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye ilişkin "Harika bir görüşmeydi" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi" diye karşılık verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

