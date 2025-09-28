Putin ile Trump görüşecek mi? Kremlin açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı.

Kremlin Trump'ın şaka yaptığına inanıyor

Bu teklifin geçerli olduğunu vurgulayan Peskov, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı" dedi.

Peskov, Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Bu konu güncel" yanıtını verdi.

"AVRUPANIN GÜVENLİK SORUNUNUN BİLEŞENİ"

Önce Rusya ile ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyen Peskov, "İleride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir” açıklamasında bulundu.